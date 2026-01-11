ناصري يهنئ أعضاء مجلس الأمة بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية

تقدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بتهانيه الخالصة لأعضاء مجلس الأمة، بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية “يناير” 2976.

وجاء في نص التهنئة “مع حلول رأس السنة الأمازيغية “يناير” 2976 الموافق لـ 12 جانفي 2026 ميلادي. يسعدني أن أتقدم إلى أعضاء مجلس الأمة بأصدق التهاني وأزكى الأماني. راجيا لهم جميعا دوام الصحة والهناء، وداعيا المولى سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا. المزيد من أسباب إرساء دعائم الجزائر الجديدة في كنف التقدم والازدهار والأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات والرفاه”.

