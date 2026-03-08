ناصري يهنئ إطارات وموظفات وعاملات مجلس الأمة

تقدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد بأخلص عبارات التهاني إلى كل إطارات وموظفات وعاملات المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.

وجاء في نص تهنئة رئيس مجلس الأمة “يطيب لي أن أهنئ الأخوات الإطارات والموظفات والعاملات بمجلس الأمة. وهن تحتفين باليوم العالمي للمرأة في هذا الـ 8 مارس وتقاسمن نساء العالم تخليد نضالات تحرر المرأة. راجيا لهن جميعًا التوفيق في مهامهن وموفور الصحة والسعادة في حياتهن. وفخورات بموروثهن النوفمبري وبمكانتهن المستحقة في الجزائر الجديدة المنتصرة. بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، جزائر التقدم والعصرنة، مقتدين بتضحيات أسلافهن المقاومات والمجاهدات والشهيدات من أجل أن يحيا الوطن”.

