ناصري يهنئ المرأة الجزائرية بمناسبة عيدها العالمي

هنأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. معربًا عن تقديره لما تقدمه من إسهامات في مختلف المجالات ودورها البارز في بناء الوطن.

وأكد عزوز ناصري، في رسالة تهنئة بالمناسبة، أن المرأة الجزائرية ما فتئت تسهم بعزمها وكفاءتها. في تجسيد مسعى “الجزائر المنتصرة”. من خلال حضورها الفاعل في مختلف القطاعات ومشاركتها في دفع مسار التنمية.

كما أشاد رئيس مجلس الأمة بجهود الدولة في ترقية مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز حقوقها. وتمكينها من أداء دورها الكامل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وجدد ناصري بالمناسبة تحيته وتقديره للمرأة الجزائرية. مثمنًا ما تقدمه من عطاء وجهود في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.