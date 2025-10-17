ناصري يُثمن العناية الفائقة التي يوليها الرئيس تبون للجالية الجزائرية

استحضر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تضحيات مهاجرينا الأبرار واسهاماتهم في دعم ثورة التحرير المجيدة، بمناسبة إحياء الذكرى 64 ليوم الهجرة.

وكتب ناصري، عبر حسابه الخاص على منصة x: “نستحضر تضحيات مهاجرينا الأبرار واسهاماتهم في دعم ثورة التحرير المجيدة. ونتذكر مجازر المستعمر ضدهم يوم 17 أكتوبر 1961”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “ونثمن العناية الفائقة التي يوليها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية لجاليتنا في الخارج. حرصًا على إبقاء وصالهم بالوطن الأم واعتزازهم بانتمائهم للجزائر المنتصرة”.