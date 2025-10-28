ناصري يُستقبل من قبل الرئيس الأنغولي

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، بلواندا، من قبل رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورنسو.

ونقل ناصري خلال اللقاء الذي جرى على هامش القمة، تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الأنغولي.

مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. وعلى مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والقاري.

وحضر اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الافريقية، سلمى بختة منصوري وسفير الجزائر بأنغولا، منير بوروبة.

ويمثل ناصري، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا.