ناصري يُسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون لنظيره الجيبوتي

استُقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ظهر هذا السبت، بالعاصمة جيبوتي، من قبل رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة ناصري، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي، إثر إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وخلال هذا اللقاء، سلّم عزوز ناصري للرئيس إسماعيل عمر جيله رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما بلغه بتهانيه بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجيبوتي فيه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه السامية. وللشعب الجيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جهته، ثمّن الرئيس الجيبوتي عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين.

مشيدًا بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. ومحمّلًا عزوز ناصري نقل تحياته الأخوية وتقديره الخاص إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكّل اللقاء سانحة للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي. وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

هذا وقد حضر اللقاء محمد ناصر بساقلية، سفير الجزائر لدى جمهورية جيبوتي. والبروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة. إلى جانب محمد لمين حبشي، مدير الدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.