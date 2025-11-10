ناصري يُشارك في الاحتفالات المُخلدة للذّكرى الـ 50 لاستقلال أنغولا

ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة في الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 50 لاستقلال أنغولا.

وجاء في بيان لمجلس الأمة “ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة. يومي 11 و 12 نوفمبر 2025، في الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 50 لاستقلال جمهورية أنغولا، التي ستحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا”.

