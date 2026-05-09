ناصري يُشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي

ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شارك رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم السبت، بالعاصمة جيبوتي، في مراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس الجيبوتي المعاد انتخابه إسماعيل عمر جيله.

وحسب بيان لمجلس الأمة، التقى عزوز ناصري بالرئيس اسماعيل عمر جيله ، على هامش المراسم. حيث أبلغه بالمناسبة تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و تمنياته بالرفاه والاستقرار للشعب الجيبوتي الشقيق.

