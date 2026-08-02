ناصري يُعزي عائلة الفقيد عبد الحق بن بولعيد بباتنة

تنقل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد، إلى ولاية باتنة، حيث قدم واجب العزاء إلى عائلة المرحوم عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، أحد القادة التاريخيين للثورة التحريرية المباركة ومفجري ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، كان رئيس مجلس الأمة مرفوقًا في هذه الزيارة بكل من صالح رقيق، نائب رئيس مجلس الأمة. وبن عالية بلحواجب، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي. والبروفيسور محلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، نقل رئيس مجلس الأمة إلى أفراد أسرة الفقيد وأقاربه اصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس الأمة. أصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة. معربًا عن بالغ تأثره برحيل الفقيد الذي كرس جزءًا من مسيرته لخدمة الوطن من موقعه البرلماني. وظل وفيًا للإرث الوطني والثوري الذي تركه والده الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، مستلهمًا قيم نوفمبر ومبادئها الخالدة.

كما استحضر رئيس مجلس الأمة المناقب الحميدة التي تحلى بها الفقيد، وما عرف عنه من إخلاص في أداء مهامه. ومن حرص على خدمة الصالح العام. مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة لمجلس الأمة وللأسرة الثورية وللجزائر التي أنجبت رجالًا أوفياء لقيم الشهداء ورسالتهم.

وابتهل رئيس مجلس الأمة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان.