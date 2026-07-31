ناصري يُعزي في ضحايا حادث الحافلة ببومرداس

تقدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بتعازيه الخالصة، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء الجزائر.

وكتب ناصري عبر حسابه الخاص على منصة X: “بقلوب يعتصرها الألم تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي خلفها حادث إنقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرداس. والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

رحم الله الضحايا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. ومن على الجرحى بالشفاء العاجل إن شاء لله”.