ناصري يُهنّئ أفراد الجيش نظير الذود على جزائر الانتصار والنخوة والإباء

هنّأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الموافق للرابع أوت من كل سنة: “

جاء قي تغريدة رئيس مجلس الأمة عبر حسابه الخاص على منصة x: “في اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي تحييه الجزائر بتفاخر واعتزاز، يطيب لي أن أتوجه إلى سليل جيش التحرير الوطني قيادة، ضباطا وضباط صف وجنود بأصدق التهاني وأخلص التحية نظير الذود على جزائر الانتصار والنخوة والإباء”.

وأضاف ناصري: “عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار “.