ناصري: “ّالتسريع في إنجاز 900 ألف وحدة سكنية من أولويات القطاع”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الإثنين، على أن من أولويات قطاعه التسريع في وتيرة إنجاز أكثر من 900 ألف وحدة سكنية.

وصرّح ناصري قائلًا: “سنعمل على تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية بمختلف الصيغ والمقدر عددها بـأكثر من 900 ألف منها 300 ألف وحدة لم يتم الإنطلاق فيها”.

كما أعلن الوزير عن برنامج إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ 60 بالمائة منها ستوجه للمناطق الريفية، الهضاب العليا والجنوب عن طريق إعانات الدولة سواء المباشرة وغير المباشرة لتوفير سكنات لائقة لمواطني هذه المناطق.