ناصري.. 19 وفاة بسبب كورونا ووزارة السكن ستتكفل بعائلات الضحايا

قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، إن القطاع سيتكفل بعائلات ضحايا فيروس كوفيد 19 “كورونا”.

وأشار وزير السكن وهو يتحدث متأثرا، خلال عرضه لحصيلة القطاع، إلى أن الأخير سجل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضاف كمال ناصري، أن أزيد من 1200 من عمال قطاع السكن، أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي سياق مغاير، أكد الوزير، أن الجزائر الجديدة التي يسعى القطاع لتحقيقها لا تكون إلى بالنظم التشريعية، والقضاء على البيروقراطية.

وصرح، وزير السكن أن الانجازات المحققة تنتظر من القطاع بدل المزيد من المجهودات، وضرورة تسريع وتيرة الانجاز.