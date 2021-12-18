ناصري.. 344 كلم من الطرق الجديدة وضعت حيز الخدمة في 2021

أفاد وزير الأشغال العمومية، أنه تم خلال 2021 وضع حيز الخدمة 344 كلم من الطرق الجديدة و36 منشأة فنية. كما أضاف كمال ناصري أنه “بالرغم من نقص الميزانية”.

في حين،”تم فتح مسارات بطول 1385 كلم وتعبيد 504 كلم من الطرقات في اطار تأمين الحدود البرية وتطويرها”، يضيف الوزير.

أما بالنسبة لصيانة الطرق، تم تعبيد 2000 كلم منها 430 كلم من الطرق الوطنية و590 كلم من الطرق الولائية. و970 كلم البلدية إضافة إلى وضع الإشارات على 20 الف كلم. والقيام بعملية الخبرة والصيانة على مستوى 66 منشأة فنية, -حسب ناصري-.

ويعكف القطاع على انجاز برنامج “مهم” يشمل انجاز وعصرنة الطرق السيارة ومنافذها الخاصة وازدواجية الطرق والاجتنابية على طول 2542 كلم إضافة إلى 3890 كلم في إطار برنامج تأمين وتطوير الحدود البرية, يقول الوزير.

كما أبرز ناصري ضرورة التحكم في المشاريع بأساليب “فعالة وخالية من النقائص” وذلك لضمان الجودة على جميع المستويات. مؤكدا أن القطاع يمثل “ناقلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

في حين دعا ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في هذا المجال إلى توسيع مشاريعهم لتتناسب مع قدراتهم وخبرتهم المكتسبة. وإلى تصدير خدماتهم نحو البلدان الافريقية على وجه الخصوص.

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وأغلقت أزيد من ٦٧ ألف مؤسسة أبوابها منذ تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” إلى غاية اليوم، بسبب نقص المشاريع وتجاهل نصيب القطاع الخاص من المشاريع، مما أدى إلى إحالة مائة وخمسين ألف عامل على البطالة.

أحصت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ألفين وتسعمائة وخمسين مؤسسة كانت تنشط في مجالات البناء والري والأشغال العمومية، أغلقت أبوابها من أصل سبعة وستين ألف أخرى سلف ذكرها، تسببت في إحالة 150ألف عامل على البطالة.