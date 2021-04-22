ناصري: 50 ألف دودانة منها 38 ألف غير شرعية في الجزائر

كشف وزير النقل والاشغال العمومية كمال ناصري ان عدد المهلات الموجودة بالجزائر يقدر بـ 50 ألف على المستوى الوطني.

وأضاف الوزير في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة أن هناك قرابة 38 ألف ممهل لا يستجيت للمعايير التقنية والشروط القانونية.

وهذا بنسبة 24 بالمائة من الممهلات المطابقة للمعايير في حين هناك 76 بالمائة غير شرعية يضيف الوزير.

كما أوضح الوزير ان عدد كبير من الممهلات العشوائية والغير شرعية متواجدة على مستوى الطرق الولائية والبلدية وأيضا الحضرية

وأشار الوزير في رده على إنشغالات نواب مجلس الامة ان عدد من الممهلات تم وضعها من قبل المواطنين عقب حدوث حوادث بمناطقهم.

وأكد كمال ناصري ان قطاعه عالج 14 ألف و679 ممهل حيث تم نزع 4 آلاف و700 منها عشوائية.

وواصل الوزير أن الوزارة قامت بإعادة تأهيل ووضع 9 آلاف و900 دودانة موافقة للشروط التقنية وكذا الإدارية.

وقال الوزير أن عملية نزع الممهلات العشوائية متواصلة من طرف السلطات المحلية والولائية.