ناصري من جنيف: الجزائر تدعو إلى علاقات دولية أكثر عدلًا وإنصافًا وتؤكد دعمها الثابت لفلسطين

أكّد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن الجزائر تعمل من أجل إقامة علاقات دولية أكثر عدلًا وتوازنًا، قائمة على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وذلك في خطاب ألقاه أمسية اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمدينة جنيف (سويسرا)، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي.

وشدّد ناصري، في كلمته، على أن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية يجب أن يصان في كل زمان ومكان. داعيًا إلى ضرورة تفعيل الإرادة السياسية الدولية لتجسيد مبادئ القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

كما ندّد بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال والعدوان والإبادة. معتبرًا أن غزة أصبحت “أخطر وأصعب بيئة لضمان الحق في العيش الكريم”. مجددًا دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تواصل ترسيخ مبادئ التضامن الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. مذكّرًا بإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية سنة 2020.

وفي ختام كلمته، دعا ناصري إلى تبنّي مقاربة الجزائر في حلّ الأزمات الدولية القائمة على الحوار والحلول السياسية التوافقية. مؤكّدًا تطلع الجزائر إلى رؤية برلمانية دولية تعزّز العمل الجماعي لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وتسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا، مكرّسًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها.