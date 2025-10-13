ناصري يترأس اجتماعا تنسيقيًا قبيل المشاركة في الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي

ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر المجلس، اجتماعا تنسيقيا تحضيريا بين أعضاء وفد غرفتي البرلمان، المشارك في أشغال الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي تنعقد بمدينة جنيف السويسرية، مقر الاتحاد، وذلك في الفترة ما بين 17 و23 أكتوبر 2025.

وأسدى رئيس مجلس الأمة، بالمناسبة، توجيهات لأعضاء الوفد، للدفاع بالحجة عن مواقف بلادنا وبالتجارب الناجحة عن مقارباتها. من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي تعزز ما حققته الدبلوماسية الرسمية من إنجازات تاريخية وتألق وسمعة دولية مهيبة.

كما أشار إلى أن هذه الدورة تأتي في ظرف دولي خاص، مشوب بالتحديات والتحولات والنزاعات والتحالفات “وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لتقديم صورة مشرفة عن البرلمان وعن الجزائر”.

وأكد أن هذا الاجتماع هو رمزية معبرة تؤكد أن الأصل هو التعاون، والتنسيق المستدام بين الغرفتين قاعدة لا نحيد عنها. وذلك وفق مبدأ “برلمان بغرفتين وصوت واحد”.

هذا، ويتشكل الوفد البرلماني برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة من السيدة والسادة:

-منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالاتحاد البرلماني الدولي،

- محمد أنور بوشويط، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، بالاتحاد البرلماني الدولي،

– عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضو لجنته لترقية احترام القانون الدولي الإنساني،

– كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة العلم والتكنولوجيا، بالاتحاد البرلماني الدولي،

– فريدة اليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو لجنة الصحة، بالاتحاد البرلماني الدولي،

– سليم جعلال، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني،

– مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة.

– سليم رباحي، مدير دراسات، مسؤول قسم الاتصال والإعلام بمجلس الأمة.