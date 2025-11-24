ناصري يستقبل وفدًا من الاتحاد الوطني لذوي الهمم لمناقشة تعزيز حقوقهم وآليات دعمهم

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الاثنين، وفدا عن الاتحاد الوطني لذوي الهمم، برئاسة حيدر بولبان، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر نفسه أن ناصري استمع، خلال هذا اللقاء، إلى انشغالات فئة ذوي الهمم. كما وقف على أهم التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز آليات التكفل بهم وترقية حقوقهم.

وأكد في هذا الإطار أن “الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي عناية خاصة لهذه الفئة من خلال سياسات اجتماعية راسخة تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع متضامن يرتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

وبالمناسبة، استعرض رئيس المجلس الجهود التشريعية التي يبذلها البرلمان بغرفتيه لتحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية وترقية الأشخاص من ذوي الهمم. مبرزا استعداد هيئته “لمرافقة كل المبادرات الرامية إلى تطوير السياسات الوطنية الخاصة بهم والاستماع إلى الفاعلين والجمعيات الناشطة في الميدان”.

وذكّر البيان بالاحتفال باليوم العالمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف تاريخ الثالث ديسمبر من كل سنة.