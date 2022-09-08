ناصر الخاطر: “قطر باعت 2.5 مليون تذكرة لمونديال 2022”

كشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم، ناصر الخاطر، عدد التذاكر التي قامت ببيعها قطر لحد الآن، تحسبا لمونديل “2022”.

ونقلت شبكة “بين سبورت” تصريحات ناصر الخاطر الذي أكد بيع 2.5 مليون تذكرة خاصة بالمونديال، وتصدر قطر الدول الأكثر اقتناء للتذاكر

كما أضاف الرئيس التنفيذي لكأس العالم، سيتم فتح المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومن جهة أخرى كشف ياسر الجمال، المديرالعام للجنة للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن توفير قطر خيارات الإقامة للجماهير ابتداء من 80 دولا لليلة الواحدة.