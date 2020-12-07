ناصر القصبي يعود إلى الكوميديا فى رمضان

سيعود الفنان الكوميدي السعودي المحبوب ناصر القصبي، إلى اعماله الرمضانية في الموسم الرمضاني 2021 بعمل كوميدي.

العمل الكوميدي للفنادي السعودي سيكون من خلال “مخرج 7” للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي، وسيبث حصرياً على قناة MBC1 في رمضان.

ويشارك القصبي في المسلسل بالإضافة الى راشد الشمراني مجموعة كبيرة من الفنانين المحبوبين.

وفي المقابل فإنّ الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف” والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان .

وكان الفنان ناصر القصبى احتفل منذ ايام بعيد ميلاده الـ 59، ويعد أحد النجوم السعوديين المحبوبين في الوطن العربي و من بين الذين يتمتعون بخفة دم.

كما يحرص القصبي على تقديم عديد من القضايا المثيرة للجدل والتى وضعته فى قفص الاتهام أكثر من مرة.