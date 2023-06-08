ناصر المجالي: “المنشآت المعنية باحتضان الألعاب العربية من أفضل ما يكون”

أبدى رئيس لجنة المتابعة للألعاب العربية 2023، ناصر المجالي، ارتياحه الكبير للتحضيرات التي تقوم بها الجزائر استعدادا لاحتضان هذه الألعاب.

وصرح المجالي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “ما رأينا من منشآت إلى حد الآن ممتاز، وهي من أفضل ما يمكن”.

كما أضاف: “لاحظنا بأن اللجنة المنظمة تقوم بعمل ممتاز، لتطوير هذه المنشآت أكثر فأكثر استعدادا لهذه الألعاب العربية”.

وتابع ناصر المجالي: “نحن متفائلون بأن تكون باقي المنشآت على هذا المستوى العالي من الجاهزية”.