ناصر باي: التركيز على الترويج السياحي والسياحة الداخلية لاستقطاب السيّاح

قالت محافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار والمديرة العامة للديوان الوطني للسياحة صليحة ناصر باي. أن الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، التي عادت بعد غياب طال أزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19). تركزت على الترويج للسياحة الداخلية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيّاح من الوطن ومن الخارج. تزامنا مع موعد انطلاق السياحة الصحراوية الأسبوع المقبل.

وأضافت صليحة ناصر باي، أن أهمية هذه الطبعة التي مزجت ما بين الأصالة والحداثة في تصميم فضاءات العرض وفق هندسة معمارية لمدينة القصبة العتيقة وبوابة تيميمون. وكذا وجود لمسات حديثة تماشيا مع التطورات الحاصلة في مجال السباحة عالميا”.

كما تم التركيز خلال هذا الصالون على مجال الترويج السياحي من خلال تقديم مسارات سياحية متنوعة وثرية. على غرار المسارات التقليدية والمتعلقة أساسا بالسياحة الحموية والساحلية. إلى جانب تقديم مسارات سياحية جديدة من طرف مختلف الوكالات السياحية والأسفار المشاركة بالتعريف بسياحة المغامرات والإستكشاف والسياحة الصحراوية التي تبقى محل إهتمام الكثير من السياح داخل وخارج الوطن. إضافة إلى عرض منتوجات أخرى تتعلق أساسا بالسياحة البيئة والجبلية والتاريخية والثقافية.

وأشارت في هذا السياق إلى أن السياحة الصحراوية متواجدة بقوة في هذه الطبعة. بمشاركة 20 وكالة سياحية متخصصة في تنظيم خرجات سياحية في تاسيلي ناجر والأهقار. وكذا الوادي وبشار وتيممون وتاغيت. وعرض منتوجات متنوعة لاستقطاب السياح خلال هذا الموسم.

من جهة أخرى، أشادت بمستوى المشاركة الأجنبية في هذا الصالون الذي عرف حضور 31 دولة. والتي أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية الواعدة. مع التركيز على إقامة علاقة تعاون وشراكة مع المتعاملين الجزائريين.

و بالمناسبة، خصص كذلك حيزا هاما لمجال الاستثمار من أجل تحفيز المستثمرين لإنجاز مشاريعهم الفندقية لتقديم عروض سياحية تنافسية بتوفير مرافق الإيواء وتقديم خدمات تتماشى ورغبات الزبائن.

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