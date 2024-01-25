ناصر باي: موتريو ستقدم قطع غيار جزائرية مكافئة من حيث السلامة والأداء

قال المدير العام لموتريو هشام ناصر باي أن موتريو قادرة على تقديم مجموعة كاملة من قطع غيار جزائرية مكافئة من حيث السلامة والأداء.

وقدم هشام ناصر باي تعريفا شاملا وكاملا لموتريو الجزائر، مشيرا إلى أن موتريو عبارة عن شعار تجاري متعدد العلامات تابع لمجموعة رونو، تم إطلاقه في فرنسا في العام 1998.

وأضاف أنه مهما كانت علامة السيارة، فإن موتريو قادرة على تقديم مجموعة كاملة من قطع غيار جزائرية. مكافئة من حيث السلامة والأداء لقطع الغيار الأصلية.

وأفاد ذات المتحدث أن موتريو متواجدة على مستوى 29 ولاية جزائرية ممثلة في 103 ورشة.

وأكد ذات المتحدث أن قطع غيار Motrio تتوافق تمامًا مع المتطلبات العالية لشركة Renault وخصائص تشغيل السيارات التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات. بما في ذلك متطلبات السلامة والأداء الوظيفي. حيث تأتي منتجات Motrio مع الضمان.