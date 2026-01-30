ناصر بويش: “المولودية مجبرة على الفوز ضد لوبوبو والمريخ السوداني”

تحدث اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، ناصر بويش، عن حظوظ العميد في التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال، مؤكدا ظرورة فوز المولودية ضد لوبوبو، والمريخ السوداني.

وصرح بويش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المولودية أمام حتمية الفوز في مبارتيها المقبلتين من رابطة أبطال إفريقيا، ضد لوبوبو، والمريخ السوداني”.

كما أضاف: “المولودية قدمت مردود جد متواضع في مباراة الذهاب ضد لوبوبو، الفريق لم يكن منظما تكتيكيا، وكان هناك عدة نقائص”.

وتابع ناصر بويش: “صحيح أن مهمة مولودية الجزائر، ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، يستقبل نادي لوبوبو، يوم الأحد المقبل، بملعب “علي لابوانت”، ضمن الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.