ناصر بويش: “ما زلت أتابع شبيبة القبائل وفخور بما قدمته للنادي”

عبّر الهداف التاريخي لشبيبة القبائل، ناصر بويش، عن سعادته بامتلاك النادي ملعبه الخاص.

وصرّح بويش الذي سجل أكثر من 200 هدف مع الشبيبة، اليوم الجمعة. للصفحة الرسمية للفريق على منصة فيسبوك: “سعيد بتواجدي في مدينة تيزي وزو. وأنا فخور بامتلاك النادي ملعبه الخاص الذي يُعد واحدا من أكبر الملاعب بالجزائر”.

وأضاف المتحدث: “سعيد من أجل النادي واللاعبين وخاصة الأنصار الذين دائما ما دعموا وشجعوا الفريق، ما زلت أتابع أخبار ونتائج الشبيبة من بعيد”.

وتابع المتحدث ذاته: “كوني الهداف التاريخي للنادي لحد الآن، هذا فخر كبير، وحتى الأنصار عندما ألتقى بهم في الشارع يذكرونني بالأهداف التي كنت أسجلها.. وأحيّي المحضر البدني آنذاك خالف محي الدين الذي ساعدني كثيرا في تحقيق هذا الرقم القياسي رفقة المدرب زيفوتكو”.