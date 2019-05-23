ناصر حمدادوش: “الحراك حرّر القضاء وعلى النائب العام مصارحة الجزائريين بعموميات قضايا الفساد”

دعا ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، النائب العام إلى الخروج ومصارحة الجزائريين، بعموميات قضايا الفساد الثقيلة

التي باشر القضاء التحقيق بشأنها، وذلك دون المساس بمبدأ قرينة البراءة أو بشخص هؤلاء المتابعين، مشيرا خلال استضافته عبر تلفزيون

“دزاير نيوز”إلى أنه من حق الرأي العام الإطلاع أيضا على عموميات هذه الملفات، وأن القضاء اليوم يفترض به أن يكون

قد تحرر من أية ضغوطات، لأن الحراك قد حرر سلك القضاء، كما حرر المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وكل مؤسسات الدولة.

وعلى هذا الأساس فكل مؤسسة مخولة بتطبيق القانون وممارسة صلاحياتها كاملة، لهذا يمكن القول بأن القضاء اليوم بفتحه لملفات ثقيلة

بهذا الحجم يجسد رغبة الحراك في بناء قضاء قوي لا يخضع للضغوط والإملاءات، مشيرا إلى ضرورة تعزيز ذلك

بفك أي رابطة بين السلطة التنفيذية والقضائية من الناحية القانونية، حتى لا يكون القضاء بعد اليوم خاضعا لسلطة وزير العدل.