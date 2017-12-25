قال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إنه لا يوجد شيء اسمه مرجعية الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.

وأكد حمدادوش في حصة قضية ونقاش على قناة “النهار” أن مرجعية الحركة هي مؤسساتها، وهي وفق القانون الأساسي والسياسة العامة المصادق عليها في المؤتمر.

ومرجعية حمس حسب قانونها الأساسي ترتكز على الدين الإسلامي، وبيان أول نوفمبر، والدستور وقوانين الجمهورية.

كما تعتمد حمس في مرجعيتها على تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء والفكر الإنساني، والرصيد الفكري والسياسي والتاريخي للحركة.

واعتبر حمدادوش أن رصيد حمس الفكري والسياسي صنعته مؤسسات الحركة وليس الأشخاص، مع تقديرنا لدورهم.

وعلى رأسهم الشيخ محفوظ نحناح عليه رحمة الله كمؤسس.