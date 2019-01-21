ناصر حمدادوش: مؤسسات الحركة ستتصدى لأبو جرة إذا تحدى موقفها

قال عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، “أتوقع قرارات جريئة وصارمة إذا قرر سلطاني الترشح خارج مؤسسات الحزب”.

وأكد حمدادوش الذي نزل ضيفا على قناة خاصة، إن مؤسسات الحركة لها الحق في التصرف وبكل جدية ضد أي سلوك إنفرادي.

وبخصوص مسألة التوافق الوطني، اعتبر حمدادوش بأنه لن يستطيع أي جناح أو حزب قيادة البلاد إلى بر الأمان لوحده.

وأنه من الضروري أن تكون هناك إصلاحات عميقة وشاملة، توافقية بين الجميع لأننا في سفينة واحدة، وينبغي التضامن للنجاة.

وأضاف حمدادوش بأنه لا حل للجزائر في تجاوز المخاطر والتحديات المستقبلية إلا بالمسؤولية الجماعية .