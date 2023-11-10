ناصر ميكيداش: “جاهزون بنسبة 100% لمواجهة اتحاد العاصمة”

أكد مساعد مدرب فريق شباب بلوزداد، ناصر ميكيداش، اليوم الجمعة، جاهزية فريقه لمباراة اليوم التي ستجمعهم بفريق اتحاد العاصمة.

وصرح ميكيداش، للإذاعة الوطنية: “حضّرنا الفريق لمباراة اتحاد العاصمة، بشكل عادي خلال فترة توقف البطولة”.

كما أضاف: “طبّقنا برنامج عمل مكثف، وحاليا الفريق جاهز بنسبة 100%، لمباراة الداربي أمام اتحاد العاصمة”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه أمسية اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً، فريق اتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية” برسم الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.