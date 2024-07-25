ناطحات سحاب لأوّل مرة بسطيف‏ .. مدن جديدة بعين السفيهة، شوف لكداد، وقاوة

كشف مير سطيف في تصريح خص به النهار اون لاين على ان المجلس البلدي تبنى إنجاز أبراج تفوق 25 و30 طابق بكل من حي المقاولين لعرارسة وحي المذابح مع إنجاز مدن جديدة.

هذه المدن تتماشى مع تعليمة والي الولاية الذي شدد في اجتماع مع الهيئة التنفيذية في فيفري 2024 بضرورة مواكبة النسيج العمراني العصري الذي عمل على تطبيقها مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء والذي أرسلها بتاريخ 23/06/2024 إلى مصالح البلدية للإسراع في إصدار مداولات إنشاء ومراجعة مخططات شغل الأراضي التي تتماشى مع العصرنة مع اضافة ما تراه المصالح التقنية لازما في استغلال الوعاء العقاري الذي يكاد يكون نادرا داخل المحيط المبني واستغلال الارتفاع إلى حده الأقصى حسب ما يمليه قانون التعمير مع الأخذ بكل الأسباب للانطلاق الفعلي لعملية الدراسات وإنشاء مخططات شغل الأراضي جديدة وإصدار قانون تنظيمي وسط المدينة مستطردا ان المجلس استجمع كل أنظاره في جلسة تمهيدية بالدورة العادية للمجلس بتاريخ 22/جويلية/ 2024 الذي وضع مخطط شغل الأراضي لكل من مخطط شغل الأراضي رقم 01 وسط المدينة -مخطط شغل الأراضي su1102 حي يحياوي - مخطط شغل الأراضي 04 حي تليجان – ومخطط شغل الأراضي رقم 05 الشيمينو حي معيزة – مخطط شغل الأراضي بيلير.

وكذا رقم 12 حي عباشة عمار- ومخطط ش.ا عمر دقو على طاولة المناقشة.

كما أضاف مير سطيف حمزة بلعياط انه سيتم المصادقة على اكبر مشروع مخطط شغل الأراضي لتوسعة مدينة سطيف بالمدخل الجنوبي لها بحي السفيهة الجهة الشرقية بمساحة تقدر ب 260 هكتار بعدما تم المصادقة على مخطط شغل الأراضي بحي سفيهة شرق بمساحة تفوق 300 هكتار.

ويتعلق الأمر كل من SAU1-f – SAU-1-E- SAU-d-SAU1-C والذي سيسمح ايضا بإنجاز عليها أبراج تفوق خمّس وعشرون طابق مثلها مثل باقي المدن الجديدة في سابقة علي مستوي منطقة الهضاب العلياً غير ان مشروع الدراسة الموضوع على طاولة المصادقة تم تأجيله لإتمام إجراءات التحقيق من شغور المساحات المخصصة للمنشات العمومية ميدانيا ومطابقتها على مخطط التصميم المنجز من طرف مكتب الدراسات تحت إشراف أعضاء من لجنة التعمير والمندوب البلدي المكلف بعين سفيهة سيما وان معظم أراضيها ملكية خاصة مؤكدا انه لن يتأخر في توجيه دعوة استعجالية لعقد اجتماع استثمائي للمجلس للمصادقة النهائية في غضون 24 ساعة وكحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر أوت 2024.

كما أشار مير سطيف ان التقديرات الأولية لعدد النسمة التي ستستقطبها المدن الجديدة تفوق وحدها 190 الف نسمة .