نافذة على الأسرة.. لنربي أولادنا على التشجيع والثقة والإيمان بقدراتهم

لكل أم حريصة على أخلاق إبنها، لكل أب حلمه أن يرى فلذات كبده في أرقى مستوى. احرصوا على حسن تربيتهم منذ الصغر. إن السائد والمعروف أن التربية مرتبطة بالأخطاء، فحين يخطئ الطفل نلقنه الفعل الصحيح. وعادة ما يكو التصحيح إما بالتوبيخ والنقد غير البناء بألفاظ ضارة. وهو الشائع في تربية الأولاد دون تقويم السلوك، أو بالعقاب الأشد. أو بالنصح والوعد بالمكافأة لو غير سلوكه، بمعنى أننا غالبا ما نركز على الخطأ ونحاول تغييره بطريقة خاطئة أيضا. لهذا وجد علينا الانتباه، وتغيير الأسلوب، ونحاول بدل التركيز على الأخطاء التركيز على الأفعال الصحيحة التي تصدر من الطفل ونشجعه عليها ونظهر له ثقتنا فيه.

1/ التشجيع بإبداء الملاحظة:

كأن نقول للطفل: لاحظت هدوئك لما أخذ أخاك لعبتك ولم تعنفه في القول، لاحظت أنك رتبت أدواتك قبل أن أقول لك وهذا دليل على حبك لامك، لاحظت أنك أغلقت الباب بهدوء ووالدك نائم، كل هذا سيحفزه بإذن لله ليقدم الأحسن.

2/ التشجيع بالشكر:

كأن نقول: شكرًا لأنك استأذنت قبل الدخول، شكرا لأنك أكملت صحن الأكل كله، شكرا لأنك أطفأت الأنوار وأنت خارج من الغرفة، شكرا لأنك أنجت تمارينك مبكرا، شكرا لأنك سألت عني في الهاتف، شكرا لأنك أعرت أخاك قميصك وأنا اعلم أنك تحبه..إلخ وسوف ترون كيف أن أولادكم سيتشجعون ويقدمون المزيد من السلوك القويم.

3/ التشجيع بإبداء الثقة والإيمان:

كان تكلفه بمهمة وتقول له: أنا واثق في قدرتك، أعلم أنك ستنجر تمارينك في الوقت المحدد بإذن الله، أنا متيقن أنك ستكون من الأوائل في المدرسة، وبعض التشجيع سيكون أجمل بحضن وعناق بعد ما نقوله.

جربوا هذا دون إسراف ولا تكلف، وسوف ترون النتيجة بإذن الله في شخصية متزنة واثقة قوية في أبنائكم.