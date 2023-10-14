نافذة على الحياة الزوجية.. كيف تعرفين أن زوجك لا يحبك؟

الأصل في الحياة الزوجية أنها علاقة تكاملية، أساسها الود والرحمة، وهذا ما أشار إليه الله عز وجل في محكم كتابه بقوله “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “.

لذلك فالعلاقة الزوجية علاقة مقدسة، وعليه فقد شرع سبحانه لها أصول وضوابط في الكتاب والسنة النبوية تنظمها وتحصنها، إلا أن جهل البعض بها يجعل منها هشة وضعيفة لا تصمد في وجه العقبات والتحديات، ومنها حين يتخلى فيها الزوج أو الزوجة عن واجبات كل منهما تجاه الآخر، فينهار الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الزوجية، وتبدأ بعض التصرفات تظهر على الزوج أو الزوجة تعدي الكثير من الدلالات على صعوبة استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

لذلك البعض يضع إشارات معينة تدل على أن الزوج قد توقف عن حب زوجته أو أنه أصبح غير مُهْتَمًّا لأمرها، ولعل من بين أهم هذه الإشارات:

قلة الاهتمام بك:

قلة اهتمام زوجك بك، ما هو إلا مؤشر على انخفاض في مستوى الحب والعاطفة لدى الزوج تجاهك، ولعل الاهتمام المقصود به هنا، هو الاهتمام بتلك الأمور التي تتعلق بخصوصية الزوجة كزوجة، وليس في الأمور العامة للأسرة والأطفال، وهي إشارة غاية في الأهمية، فعندما يبدأ الزوج بإهمال زوجته ولا يبدي ذات الاهتمام الذي تعودت عليه الزوجة منه لأي سبب كان، فهو يحاول إيصال شعور معين للزوجة بعدم الارتياح، أو ليلفت انتباهها إلى أمر معين غفلت عنه.

قلة التواصل معك:

قلة تواصل زوجك معك، يعد من أيضًا من العلامات المهمة التي تشير إلى أن شعور الحب بينكما قد بدأ يقل مستواه. ولم يعد بذلك المستوى الذي كان عليه في الأيام الأولى من العلاقة العاطفية. حيث تلاحظين أن زوجك لا يشاركك الحديث في أغلب الأحيان، فيسود الصمت الغير المبرر.

كما ولا يشاركك في الأمور التي هي محل اهتمامك، وقد يتعمد الزوج تجاهلك فلا يتوجه إليك بالكلام، ولا يدخل معك في أي نقاش حول أي موضوع، وإذا كان خارج المنزل فلا يتواصل معك بأي طريقة، بل يتجاهل اتصالك به ويتعذر بأي سبب.

عدم الغيرة عليك:

من العلامات المهمة في فقدان الحب بين الزوجين هو عدم غيرة الزوج على زوجته. فالغيرة عاطفة سامية من عواطف الحب الحقيقي والصادق.

ومن شيم الرجال لاسيما في مجتمعنا العربي. ولا يجوز أن تضعف في أي حال من الأحوال، مادامت الزوجة تحت عصمة الزوج. فالغيرة تشعر الزوجين بالحب وتحثهما على تجديده، طالما كانت الحياة الزوجية مستمرة.

اللامبالاة بمشاعرك:

كما تظهراللامبالاة من الزوج بزوجته عندما يتوقف عن الاهتمام بها فلا يعير لمشاكلها ولا لهمومها التي تعاني منها أي اهتمام. ولا يظهر أي تعاطف معها سواء في وقت الفرح أو الحزن. وهي مؤشر خطير عندما يتصرف الزوج بلا مبالاة تجاه زوجته .لأنها تشير إلى دخولهما في مرحلة الجفاف العاطفي. وطغيان روتين الحياة اليومي على مشاعر الحب بينها، لذا فمن واجبك كزوجة الإنتباه إليها. والعمل على تدارك هذا الأمر منذ بدايته.

عدم رغبته فيك :

كما انه في بعض الأحيان لا يبدي الزوج أي رغبة في التقرب من زوجته عَاطِفِيًّا أو جَسَدِيًّا.فلا يبادر بأي تصرف يشعر الزوجة بأنها ماتزال محط إعجابه واهتمامه. كما هو الحال في أول يوم من بداية علاقة أحدهما بالآخر. بل على العكس يبتعد إن هي بادرت بحيث لا تجد منه إلا البرود في المشاعر والتجاهل المتعمد. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت بالزوج إلى هذا التصرف. فهو مؤشر مهم يشير إلى وجود مشكلة في تبادل الحب بين الزوج وزوجته.

كثرة انتقاد تصرفاتك:

يكثر بعض الأزواج من توجيه الانتقاد الجارح للزوجة وبشكل دائم ومستمر في كل صغيرة وكبيرة. بل وقد يتعمد الزوج توجيه الانتقاد لزوجته أمام الآخرين. الأمر الذي تشعر معه الزوجة بالإحراج الكبير و الإهانه. فينتقد الطعام الذي تعده.

كماينتقد سلوكها إن حصل وأصيب أحد الأطفال بالمرض. ويحملها مسؤولية فشل أي أمر في المنزل. وهي من الأمور الدالة على انخفاض مستوى حب الزوج لزوجته، مما يترك آثار سلبية في نفس الزوجة.والتي من الممكن أن تؤدي بعد كثير من تراكمات إلى الطلاق في بعض الأحيان في حال صار الأمر لا يطاق.

عدم احترامك أمام الآخرين:

كما أن الاحترام بشكل عام هو ذلك الشعور الذي يدفع الإنسان إلى معاملة الآخرين بكثير من المراعاة، فيحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. وهو ذات الأمر الذي يجب أن تكون علاقة الزوج بزوجته، ولكن في بعض الأحيان يتعمد الزوج عدم احترام ومراعاة شعور زوجته التي هي أولى الناس بالاحترام والتقدير. ويزاد الأمر تعقيدًا عندما يمارس الزوج هذا السلوك أمام الآخرين، معتقدًا خطأ أنه يزيد من قوة شخصيته وسطوته، فيعمد إلى التقليل من احترامها والاستخفاف بها أو بتصرفاتها. وإن دل هذا فإنما يدل على عدم الحب أو انخفاض مستواه عما كان عليه.

يبخل عليك في الإنفاق:

كما أن الزوج البخيل الذي يقتر على زوجته ويقصر بالإنفاق خاصة في النفقة الواجبة. مع شدة حاجتها ومع قدرة الزوج ويسر حالته المادية. يعد شكل من أشكال عدم رغبة هذا الزوج بالاستمرار في العلاقة الزوجية. أو أنه لم يعد يحب زوجته كمان كان.

فأصبح يمسك يده حتى في المتطلبات الهامة في حياتهما اليومية. هناك العديد من الإشارات التي تدل على عدم حب زوجك لك أو انخفاض مستوى حبه عن السابق. ودور المرأة التي تحب بيتها وعائلتها أن تلاحظ هذه العلامات وتفهم أسبابها لتصل إلى حلّ لها.