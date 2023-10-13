ناقد رياضي مصري يرشّح الجزائر للتتويج بـ “كان” كوت ديفوار

رشّح محمد حافظ الناقد الرياضي المصري، منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

وقال محمد حافظ في تصريح لقناة “أون تايم سبور” المصرية في تصريحاته :”الجزائر ستكون الأشرس ثم المغرب، عودة الجزائر إلى مستواها كما اقتنع بلماضي بمخططاته الجديدة. فيها إمكانية نهائي بن الجزائر و المغرب”.

كما أضاف محمد حافظ”عمورة الورقة الرابحة و يستطيع اللعب حتى في مكان محرز، غويري لاعب جيّد، خصائص الأجنحة، و الجزائر تفتقد لرقم 9 صريح، ينتظرون عودة بونجاح في الوقت المناسب”.

“كوت ديفوار ستكون جيّدة، لكن لن تصل إلى موقع التتويج، كما ستقول السنغال كلمتها كذلك، لكن أبقى أرشح الجزائر”.

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