ناقد فني يتوقع تتويج الجزائرية أمال سكاك بلقب “the voice”

توقع الناقد الفني، ومحرر الأخبار الفنية في قناة “العربية”، جميل ظاهر، أن تتوج المتسابقة الجزائرية، أمال سكاك، بلقب “the voice” لهذا الموسم.

وحسب موقع “الراي”، قال جميل ظاهر، أنه يتوقع أن ينحصر لقب الموسم الخامس من البرنامج، بين أمال سكاك والمغربي رضوان الأسمر.

وأضاف ذات المتحدث، أن سكاك والأسمر، يملكان إمكانات صوتية خارقة، على حد تعبيره.

وأكد ظاهر، أن صوت أمال سكاك، يعتبر أحسن من بعض الأصوات الغنائية المتواجدة في الساحة الفنية العربية.

وقال الناقد الفني: “أمال أدت أغنية ذكرى بإحترافية كبيرة، رغم أنها أغنية خليجية صعبة، وتخاصم مدربو البرنامج لضمها إلى فرقهم”.

ولفت جميل ظاهر، إلى أن الموسم الخامس من البرنامج، تميز بتعدد اللهجات وتنوع اللغات والطبوع الموسيقية.

يذكر أن محمد حماقي، سبق وغرد على تويتر قائلا: “بحب الأصوات الجزائرية والفن الجزائري، أمال سكاك صوت رائع ونادر”.

وردت عليه أمال سكاك قائلة: “شكرا أستاذ حماقي، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن”.