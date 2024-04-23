ناقشا تعزيز التعاون في المجال الفلاحي.. وزير الفلاحة يستقبل نظيره التونسي

استقبل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للجمهورية التونسية، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فلقد تحادث الطرفان خلال هذا اللقاء عن فرص تعزيز التعاون والشراكة في المجال الفلاحي.

بالإضافة الى تبادل التجارب والخبرات لا سيما في الصحة الحيوانية والانتاج الفلاحي، وتثمين الموارد المائية غير التقليدية في الري الزراعي، وتصدير المنتجات الفلاحية.

كما ناقش الوزيران، اقتراحات في ما يخص الشروع في عقد لقاءات عملية بين الإطارات التقنية للبلدين الشقيقين لوضع خارطة طريق مشتركة لتجسيد برامج تعاون وتبادل زيارات العمل.