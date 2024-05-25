ناقشا عدة مواضيع مهمة.. سايحي يستقبل من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم السبت، من طرف المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، تيدروس ادهانوم غبير يسوس.

وذلك إطار مشاركته في أشغال الجمعية العالمية للصحة في دورتها السابعة والسبعين المنعقدة بجنيف من 27 ماي إلى 1 جوان 2024.

والتي تتزامن مع الدورة الستين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي التي ستنعقد على هامش جمعية الصحة العالمية غدا الأحد 26 ماي 2024.

وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر المنظمة العالمية للصحة بجنيف، تناول الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للصحة خاصة في مجال الوقاية.

كما تباحثا عن ضرورة دعم فكرة الجزائر بإنشاء مركز دولي مرجعي للتلقيح بولاية تمنراست، مع دراسة إمكانية انتهاج سبل جديدة للتلقيح.

وكذا إمكانية إنشاء شبكة إفريقية للتكوين في مجال التلقيح حيث سيتم خلال الأيام القادمة إرسال ملف كامل للمنظمة بجنيف لدراسة الطرق الكفيلة بتجسيد مقترح الجزائر.

وفي نهاية اللقاء، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالمجهودات المبذولة من قبل الجزائر في سبيل الرقي بمنظومتها الصحية خاصة خلال السنوات الأخيرة،معربا عن رغبته في زيارة الجزائر في الأسابيع القادمة.