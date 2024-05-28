ناقشا فرص التعاون في مجال الصناعة.. لقاء بين عون ووزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق, أرنييستوا ماكس تونيلا مرفوقا مرفوقا بسفير الموزمبيق بالجزائر رضا نبايس.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.فلقد تحدث الوزير عن المقومات التي يزحر بها قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، أين أكد أن الجزائر باتت من الدول التي تصدر العديد من المنتوجات للدول الافريقية.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون الهامة في مجال الصناعة بمختلف فروعها، حيث أكد الوزير عون أنه سيتم تنصيب. لجنة مختصة لدراسة النقاط المشتركة بين البلدين.

وتحديد أهم المشاريع التي يمكن تجسيدها في المجال الصناعي.

من جانبه، أشاد الوزير الموزمبيقي بالقفزة النوعية التي حققتها الجزائر في المجال الصناعي وأكد على ضرورة تبادل الخبرات. والتعاون من خلال هاته اللجنة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.