ناقش عدة مشاريع هامة.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة.

الإجتماع درس مشروع تنفيذي لإعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة. بهدف تحسين حوكمتها و توفير أفضل الظروف التكوينية لفائدة الإطارات المتخصّصة في التربية البدنية. مع إيجاد الآليات الملائمة لتأهيل رياضي النخبة وذوي المستوى العالي واستقطاب المواهب الشابة للإلتحاق بهذه المعاهد. والمساهمة في تعزيز تأطير معاهد و هياكل قطاع الشباب والرياضة.

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 02 جوان 2024. المتعلقة بتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات. والحد من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة في الموانئ. وقفت الحكومة على مختلف التدابير المتخذة بهذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة برقمنةالإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.

كما درست الحكومة برئاسة الوزير الأول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تجديد رخصتين لإقامة واستغلال شبكتين للاتصالات الإلكترونية. في إطار إستمرارية خدمات الاتصالات وتحسين العروض التقنية والتجارية من أجل الولوج إلى الإنترنت عبر الساتل. وإرسال المعطيات في النطاق الواسع، وذلك لفائدة الأفراد والمؤسسات.

أما في إطار الإجراءات الإستباقية لآثار التقلبات الجوية، إستعرضت الحكومة التدابير المتخذة والواجب إتخاذها لاسيما فيما يتعلق بسيير حملات الوقاية من السيول والفيضانات. وضمان التدخل الفوري للتعامل مع آثار التقلبات الجوية.

كما واصلت الحكومة إستعراض الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل القطاعات المعنية للتحضير للدخول الإجتماعي بمختلف جوانبه.