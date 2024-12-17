ناقلة الوقود الروسية “YELNYA” ترسو بميناء الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن رسو ناقلة الوقود الروسية “YELNYA” التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، بميناء الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وفي إطار التعاون العسكري الجزائري- الروسي، رست ناقلة الوقود الروسية “YELNYA” التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، بميناء الجزائر.

وكانت السفينة الغراب “MERKURIY” التابعة للأسطول الروسي، قد رست شهر نوفمبر الماضي، بميناء الجزائر.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري المشترك الجزائري-الروسي.

ورست السفينة الغراب “MERKURIY”، التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، بميناء الجزائر، في توقف دام 3 أيام.

وخلال هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى.