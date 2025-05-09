ناقلة نفط تابعة لسوناطراك تُقوم بعملية إنقاذ بطولية بالسواحل الإيطالية

تمكنت شركة “هيبروك للنقل البحري” التابعة لمجمع سوناطراك، يوم الثلاثاء الماضي، من قيادة عملية إغاثة قارب قبالة السواحل الإيطالية.

وحسب بيان للمجمع، تم يوم الثلاثاء الماضي، إبلاغ شركة “هيبروك للنقل البحري” التابعة للمجمع، من طرف المركز الدولي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري بروما، بأن إشارة استغاثة قد تمّ إرسالها من قارب يواجه صعوبات قبالة الحدود البحرية الإيطالية.

وحسب بيان للمجمع، فقد كانت الناقلة “إن أكر”، وهي ناقلة نفط تابعة لأسطول “هيبروك”. على بعد حوالي 18 ميلاً بحرياً من موقع الاستغاثة.

وامتثالا للبروتوكولات الدولية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ، وبتنسيق مباشر مع المركز الدولي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري، غيّرَت الناقلة على الفور مسارها وتوجّهت نحو منطقة البحث.

وقد مكّنت هذه العملية التي جرت بالتعاون مع سفينتين وطائرتين تابعتين للقوات الجوية والبحرية الإيطالية، الناقلة “إن أكر” من تحديد موقع القارب بعد تعقّب إشارة الاستغاثة.

وبفضل قربها من الموقع وقدراتها على التنسيق، تم تعيين الناقلة “إن أكر” كقائد ميداني للإشراف على إدارة التدخل وعمليات التنسيق.

حيث قاد طاقم الناقلة عملية الإغاثة والإنقاذ بكفاءة ومهنية عالية، بالتعاون الوثيق مع باقي الوحدات المشاركة. مما سمح بالتكفل بالأشخاص الذين كانوا في حالة خطر، في حدود الساعة التاسعة ليلاً، لتُختتم بذلك العملية بنجاح.