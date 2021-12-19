نالها براهيمي.. خطأ بروتوكولي يحرم تونس من جائزة “الحذاء الذهبي”

وقع المسؤولون عن تنظيم منافسة كأس العرب في خطأ تنظيمي “بروتوكولي”. بعدما صعد المهاجم التونسي سيف الجزيري لتسلّم جائزة أحسن هداف.

كما حدثت المفاجأة، أن التونسي الجزيري لم يجد جائزته، بعد أن تمّ تسليمها للمتألق ياسين براهيمي بالخطأ. باعتبار أنه الحاصل على الكرة الذهبية للبطولة، واختياره أفضل لاعب في الدورة.

يذكر أنّ براهيمي سجل 3 أهداف وهو ثاني أفضل هداف وتحصّل على جائزة الحذاء الفضي. وقد تمّ تسليمه بـ “الخطأ” رمز الحذاء الذهبي.

الذي عاد لصالح الهداف التونسي بعد دقائق من الوقوع في الخطأ، وهو الذي يملك في رصيده بـ 4 أهداف، بفارق هدف عن ياسين.

يذكر، أن الجزائر حصدت جائزة، أفضل لاعب، أفضل حارس، ثاني أفضل لاعب.

طالع أيضا:

وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

https://vb.me/EnnaharTVfb

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp