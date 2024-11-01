نال إشادة الفرنسيين.. عبد اللي يقدّم أوراقه للناخب الوطني بيتكوفيتش

قدم الدولي الجزائري حيماد عبد اللي مباراة استثنائية خلال مشاركته الأساسية في مباراة فريقه أنجي أمام المستضيف موناكو.

ونال حيماد عبد اللي تقييم 7.7 من 10 من قبل الموقع المتخصص “صوفاسكور” بعد أدائه الكبير. و كان سمّا قاتلا في دفاع نادي الإمارة الفرنسية.

كما نال متوسط الميدان الهجومي لفريق أنجي إشادة كبيرة من قبل الإعلام الفرنسي بعد أدائه المميز.

وبذلك، قدّم عبد اللي أوراق اعتماده للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قصد استدعائه للتربص المقبل لـ “الخضر” الذي سينطلق في الـ11 نوفمبر، استعدادا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

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