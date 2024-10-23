نال إعجاب الإيطاليين.. حجام يسقط أمام إنتر رفقة يونغ بويز

نال الدولي الجزائري جوان حجام إشادة كبير من قبل الإعلام الإيطالي بعد المستوى الكبير الذي أظهره خلال مواجهة فريقه يونغ بويز أمام إنتر ميلان. في رابطة أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة بهدف دون مقابل، إلا أن جوان حجام نال إعجاب الإيطاليين بالنظر إلى مستواه الملفت للإنتباه،

وقال الصحفي الشهيير “ألكسندرو جاكوبو” عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عقب المباراة في حق مدافع الخضر: “جزائري من مواليد 2003.. اسمه حجام لا يبدو سيئا على الإطلاق”.

كما نال اللاعب السابق لفريق نانت الفرنسي تقييم 6.9 من 10 من قبل موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

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