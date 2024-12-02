نال تنقيطاً جيداً.. محرز يتعادل رفقة الأهلي أمام استقلال طهران

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة ناديه الأهلي السعودي، تعادلاً مثيراً أمام الضيف استقلال طهران الإيراني، بنتيجة هدفين لمثلهما، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك رياض محرز أساسيا ولعب كامل أطوار المباراة، وقدّم ما عليه، رغم أنه لم يفلح في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة.

ونال قائد الخضر تنقيطاً جيداً، من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، بعلامة 7.2 من 10.

وأصبح مهاجم الفريق، إيفان توني، هداف فريقه الأهلي في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية بواقع أربعة أهداف. ليفض الشراكة مع زميله الجزائري رياض محرز الذي سجل ثلاثية.