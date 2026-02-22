ناميبيا تُشيد بالتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا، رئيسة وحدة المنبع النفطي، كورنيليا شيلونغا، والتي أشادت بالتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات واصفة إياها بـ”النموذجية”.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. وسفير جمهورية ناميبيا لدى الجزائر، إلى جانب إطارات من الجانبين.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور وتبادل الرؤى. لاسيما في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، خاصة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والتحويل وتسييل الغاز ونقله.

وأشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدين إرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة قائمة على مشاريع ملموسة وبرامج عمل تنفيذية. بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتسيير والتشريع والتكوين. وإعداد الدراسات المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الدولة الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة. مؤكدا التزام الجزائر بسياسة طاقوية تقوم على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب. وتوسيع حضور مجمع سوناطراك على الساحة القارية، انسجاما مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أشار إلى الإسهامات الهامة التي تقدمها الجزائر في مجال تكوين الكفاءات الإفريقية من خلال معاهدها المتخصصة. لاسيما المعهد الجزائري للبترول “IAP”.

وقد تركزت المحادثات أيضا حول الخبرة الجزائرية في مجالات البحث والاستكشاف (المنبع والمصب). تطوير الحقول، التكرير، إنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والجبائية.

وتم بحث سبل استكمال آليات المساعدة التقنية، ودراسة النماذج الاقتصادية المعتمدة. ومراجعة الأنظمة الجبائية بما يضمن تعظيم العائدات العمومية.

كما تم الاتفاق على وضع آليات عملية لتجسيد محاور التعاون، وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع الطاقوية.

ومن جهتها، أعربت المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا عن تقدير بلادها للإرادة الجزائرية الصادقة في مرافقة ناميبيا. مشيدة بالتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات وواصفة إياها بـ”النموذجية”.

كما أكدت رغبة بلادها في الاستفادة من هذه الخبرة لتطوير صناعتها النفطية والغازية. وتوسيع استخدام الطاقة ومنتجاتها دعما للاقتصاد الوطني.

مبرزة اهتمام ناميبيا بتعزيز الشراكات مع الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، لتطوير كامل سلسلة القيمة في مجال المحروقات.