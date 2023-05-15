نانت يعاقب مهاجمه المصري مصطفى محمد لرفضه دعم المثليين

قرر نادي نانت الفرنسي، معاقبة مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد، بسبب رفض اللاعب المشاركة في الجولة 35 من “الليغ1” الداعمة للمثليين.

ورفض اللاعب المصري في مواجهة فريقه ضد تولوز التي تدخل في فعاليات الجولة 35 من الدوري الفرنسي، بسبب تخصيص هذه الجولة لدعم تلك الفئة.

وحسب ماكشف عنه تقرير موقع RMC الفرنسي، اليوم الإثنين، فإن إدارة نانت ستقوم بتسليط عقوبة مالية بحق اللاعب مصطفى محمد.

وأوضح اللاعب المصري مصطفى محمد، أمس الأحد، عبر حسابه عبر الانستغرام، أنه رفض المشاركة في هذه المواجهة، بسبب معتقداته الدينية والبيئة التي نشأ فيها.

يجدر الإشارة، رفض الرباعي بنادي تولوز، الدولي الجزائري فارس شايبي، والمغربي زكريا أبو خلال والبوسني سعيد هاموليك، ولاعب منتخب الرأس الأخضر، لوغان كوستا، المشاركة كذلك في هذه المواجهة.