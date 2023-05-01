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الرياضة

نانت يقرر فسخ عقد بن علي بسبب مشاركته في كأس إفريقيا مع الخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
نانت يقرر فسخ عقد بن علي بسبب مشاركته في كأس إفريقيا مع الخضر
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كشفت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، عن إتخاذ نادي نانت الفرنسي قرار بفسخ عقد اللاعب الدولي الجزائري، يونس بن علي.

وحسب ماكشفه موقع “فووت ميركاتو”، فإن سبب فسخ العقد، بسب إصرار اللاعب المشاركة مع المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وسبق للاعب الخضر بن علي أن كشف صبيحة اليوم الإثنين، خلال مؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب الوطني ضد السنغال، أن كشف أن إدارة ناديه نانت، إنزعجت من قراره بالمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي تحتضنها الجزائر.

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