نانسي: بناتي سمعوا كل شيئ ولو فتحت إحداهن الباب لأصيبت بالرصاص!

View this post on Instagram

‫🎥من بعد يومين صعبين عاشتهم ⁧‫#نانسي_عجرم‬⁩ ⁦‪‬⁩ وعائلتها.. نانسي تتحدت لأول مرة عن تفاصيل الحادثة و تجيب على التساؤلات التي طُرحت في اليومين الماضيين ‬