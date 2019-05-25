نانسي عجرم: “أفكر في الإعتزال لهذا السبب فقط”!

تحدثت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن مواضيع كثيرة، حول حياتها الخاصة والمهنية، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان”، أمس الجمعة.

ومن أهم هذه المواضيع، أن النجمة اللبنانية، أشارت إلى أنها قد تفكر في إعتزال الفن، لسبب واحد، وهو حاجة زوجها وبناتها لها.

ومن ناحية أخرى، رفضت نانسي أن يكون هناك نجمة لبنان الأولى، مؤكدة أن هناك جمهور لكل نجمة.

كما شددت الفنانة على أن لا يوجد أي خلاف لها، مع أي نجمة في الساحة، نافية أن يكون هناك خلاف مع إليسا، وأنها تعتبرها صديقة لها.