نانسي عجرم بطلة فيلم لأول مرة

ستدخل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم “شغل كايرو” أمام النجم المصري كريم عبد العزيز.

وكشف تركي آل الشيخ، عن قائمة الأفلام التي سوف يدعمها صندوق Big Time الاستثماري. والتي ضمت فيلم بعنوان “شغل كايرو” من بطولة كريم عبد العزيز ونانسي عجرم، وإخراج محمد شاكر خضير.

وضمت القائمة كذلك فيلم سيرة ذاتية عن كوكب الشرق أم كلثوم، وسيكون بطولة منى زكي، وإخراج مروان حامد.

بالاضافة إلى الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” لأحمد عز، و”الفيل الأزرق” لكريم عبد العزيز. والجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” بطولة الفنان محمد هنيدي.

كما تضم القائمة، فيلم “لسه حتة” بطولة أحمد حلمي، و”إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل. ونسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة” لكريم محمود عبد العزيز.

وفيلم “فرقة الموت” بطولة أحمد عز، و”المنجم” لعمرو يوسف، و”رماح” لآسر ياسين وغيرها من الأعمال.

وستتولى شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا عملية تلوين هذه الأفلام وهندسة الصوت.